In 'duel tussen topkeepers' wint Kampong nipt van Oranje-Rood in play-offs

Kampong heeft de eerste magere klap uitgedeeld in het eerste halvefinaleduel met Oranje-Rood in de play-offs van de Tulp Hoofklasse. In Utrecht werd het 1-0 in een wedstrijd waarin beide keepers een glansrol speelden.

De return is maandag in Eindhoven.

Dat er bij de mannen een nieuwe landskampioen komt, is zeker. Pinoké, dat vorig jaar voor het eerst in de clubgeschiedenis de titel veroverde, eindigde als vijfde in de competitie en miste daardoor de play-offs. Bloemendaal, Oranje-Rood, Kampong en Rotterdam strijden om de titel.

Oranje-Rood eindigde in de reguliere competitie als tweede achter Bloemendaal, maar een rustige aanloop naar de play-offs kende de ploeg niet. Sterspeler Sam Lane raakte eerder dit jaar zwaar geblesseerd, coach Jeroen Baart moet vertrekken en topkeeper Primin Blaak is boos en heeft te kennen gegeven deze zomer de club ook te verlaten.

Blaak steelt de show

De eerste play-offwedstrijd was nog maar nauwelijks begonnen toen Oranje-Rood-keeper Blaak gepasseerd werd. Kampong kwam op een 1-0 voorsprong door een schot in de kruising van Mats Maree. Onhoudbaar voor Blaak, die in december werd uitgeroepen tot beste hockeykeeper ter wereld.

Na rust stal Blaak wél de show door eerst een harde strafcornerpush van Janssen met zijn stick te pakken, en daarna met z'n legguards opnieuw. Ook de derde strafcorner van specialist Janssen hield hij tegen. Belangrijke reddingen, want in een wedstrijd met twee zeer goede keepers aan beide kanten - David Harte keepte bij Kampong - kan de strafcorner de doorslag geven.