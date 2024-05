Bloemendaal zet eerste stap richting finale play-offs, Kampong wint nipt

De hockeyers van Bloemendaal hebben de eerste stap gezet naar de finale van de play-offs door in de halve finale te winnen van Rotterdam (1-2). Rotterdam leek nog aardig wat weerstand te kunnen bieden in het begin, maar uiteindelijk bleek Bloemendaal toch een maatje te groot.

In de andere halve finale had Kampong eerder vandaag de eerste magere klap uitgedeeld an Oranje-Rood. In Utrecht werd het 1-0 in een wedstrijd waarin beide keepers een glansrol speelden. De returns worden maandag gespeeld.

Dat er bij de mannen een nieuwe landskampioen komt, is zeker. Pinoké, dat vorig jaar voor het eerst in de clubgeschiedenis de titel veroverde, eindigde als vijfde in de competitie en miste daardoor de play-offs.

Bloemendaal te sterk

Het duel tussen de nummer vier van de reguliere competitie, Rotterdam, en lijstaanvoerders Bloemendaal begon spectaculair met een vroege voorsprong voor de favorieten. De scheidsrechter paste goed de voordeelregel toe na een shoot van Rotterdam. Tom Hiebendaal profiteerde slim en zette de 0-1 op het bord voor Bloemendaal.

Nauwelijks veertig seconden na de openingstreffer kreeg Rotterdam de eerste strafcorner van de wedstrijd. Jeroen Hertzberger legde aan, maar de bal kwam tegen Thierry Brinkman. De tweede strafcorner die volgde eindigde naast het doel.

Rotterdam kwam steeds beter in de wedstrijd en vlak voor het einde van het eerste kwart kwam de gelijkmaker. Justen Blok dribbelde naar voren en gaf een strakke pass in de cirkel. En daar verlengde Timme van der Heijden de bal in het doel: 1-1.