Waterpeil in Zuid-Limburg verder gezakt, gebied weer veilig verklaard

Het waterpeil in Zuid-Limburg is verder gezakt, meldt de veiligheidsregio. De piek is voorbij en daarom schalen de hulpdiensten af. "Het gebied is veilig verklaard en vrijgegeven", staat in het nieuwste bericht.

De campinggasten van de twee campings in de gemeente Gulpen-Wittem die eerder werden ontruimd mogen weer terug. Ook in Meerssen is de situatie veilig. Daar kregen mensen op campings het advies zich naar hoger gelegen gedeelten te verplaatsen.

De A2/E25 Maastricht-Luik, die in beide richtingen was afgesloten vanwege wateroverlast, is weer open. Alleen is er geen treinverkeer tussen Maastricht Randwyck en Visé. Op dat traject worden stopbussen ingezet, meldt de veiligheidsregio. Reizigers krijgen het advies de informatie van de NS in de gaten te houden. De NS meldt dat er ten minste tot komende maandag 15.30 uur geen treinen op het traject zullen rijden.

Vanochtend vroeg werden in Zuid-Limburg vanwege het hoge water twee campings geëvacueerd. De gasten werden rond 07.00 uur 's ochtends gewekt en verzocht te vertrekken. Omdat het water zich sneller verplaatste dan verwacht, werden ook de gasten van de twee campings in Meerssen verzocht te evacueren.

Straten stonden blank

Het hoge water ontstond nadat in België vrijdag in korte tijd veel regen was gevallen. In de grensgemeente Voeren werd de situatie vannacht steeds nijpender. Door het vele water stonden de straten blank en liepen kelders onder. Mensen die niet op tijd hun huizen konden verlaten, werd dringend verzocht het in huis hogerop te zoeken.

Inmiddels is ook het waterpeil in de Belgische gemeente Voeren weer gezakt en kunnen bewoner terugkeren naar hun huis. De rivier Berwijn trad er gisteravond buiten zijn oevers waarop de straten in het dorpje Moelingen blank kwamen te staan. In sommige huizen kwam het water tot borsthoogte, meldt omroep VRT. Er kan nu worden begonnen met opruimwerkzaamheden. Nog zo'n 500 mensen zitten nog zonder stroom.

Duitsland

Ook in Duitsland is er sprake van ernstige wateroverlast. In de deelstaat Saarland zorgde hevige regenval afgelopen nacht voor overstromingen, aardverschuivingen en naar verwachting grote schade. In de hoofdstad Saarbrücken kwam de ringweg onder water te staan en moesten mensen worden geëvacueerd. Sommigen werden met amfibievoertuigen en boten in veiligheid gebracht, meldt persbureau DPA.

Vanochtend trok de Duitse weerdienst alle waarschuwingen voor zwaar weer in. In de overstromingsgebieden zijn de waterstanden sinds 01.00 uur niet meer gestegen, aldus een woordvoerder tegen DPA. De omvang van de schade zal pas de komende dagen duidelijk worden.

Scholz op bezoek

De Duitse bondskanselier Scholz bracht vandaag een bezoek aan Saarland om de situatie ter plekke te bekijken. Daar beloofde hij hulp aan de getroffenen. "Helaas is dit niet de eerste keer dat we te maken krijgen met een grote natuurramp", zei hij, refererend aan de overstromingen in het gebied van drie jaar geleden. "We gaan kijken wat hier nu kunnen doen en wat er nodig is. Iedereen kan er op vertrouwen dat dit op de best mogelijke manier gebeurt."