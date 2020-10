Franse politie pakt man op vanwege contact met aanslagpleger Nice

Sinds het gebied rond de basiliek is vrijgegeven, komen mensen langs om even stil te staan bij de kerk:

Verdere bijzonderheden ontbreken. De informatie over de aanhouding, gisteravond, is afkomstig van bronnen bij de politie.

De Franse politie heeft een 47-jarige man aangehouden omdat hij contact zou hebben gehad met de aanslagpleger die gisterochtend in een basiliek in Nice drie mensen doodstak. Dat melden Franse media. De twee zouden een dag voor de aanslag contact met elkaar hebben gehad.

Gisteravond hielden tientallen mensen een wake bij de basiliek. Vanochtend is het er rustig. Vanwege de lockdown die vandaag is ingegaan, mogen mensen niet zomaar de straat op. De mensen die wel even stil staan bij de kerk hebben een geldige reden om buiten te zijn, zoals werk of school.

Kranten

Alle grote Franse kranten hebben de aanslag op hun voorpagina. "Daar worden heel zware woorden gebruikt", zegt correspondent Frank Renout. "Le Figaro, een rechtse krant, schrijft op zijn voorpagina: barbaarse moslimextremisten gaan los op Frankrijk." Liberation schrijft: "Frankrijk is in een terreurspiraal gekomen."

Le Parisien laat een politicoloog aan het woord. Frank Renout: "Die zegt dat het moslimterrorisme nu in een nieuwe fase is beland waarbij radicalen worden aangemoedigd door buitenlandse leiders." Als voorbeeld worden de Turkse president Erdogan genoemd en ook de oud-premier van Maleisië die kortgeleden heeft getweet dat het terecht is dat Fransen worden gedood.

Dader

De aanslagpleger, een Tunesiër, arriveerde eind vorige maand als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa. Begin deze maand reisde hij door naar Frankrijk.

Gisterochtend legden beveiligingscamera's hem vast in het station van Nice. Niet veel later liep hij met een mes de basiliek binnen en stak hij drie mensen dood.

Twee slachtoffers, een vrouw van rond de 70 en de koster van de kerk, overleden ter plekke. Een vrouw van in de veertig liep meerdere steekwonden op en vluchtte naar een naburig café. Daar bezweek ze aan haar verwondingen.