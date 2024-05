Volleybalsters komen ook tegen Polen tekort en lijden nederlaag in Nations League

Na enkele aanwijzingen van Koslowski wist Oranje het tij plots te keren en vanaf 15-20 met Marrit Jasper aan service zeven punten op rij te maken. Onder andere geholpen door een fortuinlijke netservice kwam Polen weer op een voorsprong, maar het eerste setpoint was na een rake klap van Anne Buijs toch voor Nederland. Genoeg voor de setwinst bleek dat niet.

Stramien herhaalt zich

In de derde set herhaalde het stramien zich: Nederland liep uit naar 7-4, maar stond vier punten later toch weer op achterstand. Beide ploegen hielden elkaar vervolgens lang in evenwicht. Totdat Polen er zowel blokkerend als aanvallend een schepje bovenop deed en van 16-16 wegliep naar 23-16 en 25-18.

Zondag komt Nederland, dat via de Nations League punten wil verzamelen voor de wereldranglijst en op die manier op de Olympische Spelen hoopt te komen, weer in actie. Dan is Duitsland de tegenstander in de Turkse stad.