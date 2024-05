Verstappen evenaart record Senna met opnieuw polepositie in Imola

Nico Hülkenberg eindigde de eerste sessie met een kleine stunt. Even leek hij er uit te liggen, maar de Duitser zette ineens de snelste tijd neer. Verstappen en Charles Leclerc (Ferrari) knalden er daarna nog wel overheen.

Verstappen pakt record

In de tweede kwalificatieronde werd de toon gezet door Verstappen. Het was een spannende sessie waarin de de volledige top vier binnen een tiende van een seconde van elkaar racete, maar in zijn laatste ronde was de Red Bull-coureur zijn concurrenten toch te snel af. Zijn teamgenoot Pérez werd elfde en lag eruit.

Ook in de laatste sessie was Verstappen de snelste in de eerste run. Norris zat er minder dan een tiende achter. In de slotronde veroverde Verstappen officieel de poleposition waarmee hij het record van meeste poles op rij evenaarde van Senna (8). Piastri werd tweede, voor Norris, Leclerc en Sainz.

Over het evenaren van het record van Senna, zei Verstappen: "Dertig jaar geleden verongelukte hij op deze baan. Ik ben blij met de pole, en op een bepaalde manier is het een mooie herinnering aan hem. Hij was een ongelofelijke F1-coureur, zeker in kwalificaties."