Veenendaal helpt Amsterdam in play-offs aan remise bij SCHC, Den Bosch klopt Kampong

Het eerste halvefinaleduel in de play-offs om de landstitel tussen de hockeysters van Kampong en Den Bosch is gewonnen door de Brabanders. In Utrecht werd het 0-3. Later op de dag kwamen SCHC en regerend landskampioen Amsterdam niet tot scoren.

Maandag volgen de returns.

Schadevrij

Marijn Veen had Amsterdam op bezoek bij SCHC al snel op voorsprong kunnen zetten, maar ze schoof de bal in kansrijke positie naast het doel. Het was wel het begin van een moeilijke fase voor de thuisploeg, die aanvankelijk amper onder de druk uit wist te komen.

SCHC kwam die periode echter schadevrij door en mocht in tiende minuut na een scrimmage voor het Amsterdamse doel zelfs een strafbal nemen. Een klusje voor Yibbi Jansen, die dit seizoen al 34 doelpunten maakte voor de ploeg uit Bilthoven, waarvan 21 in de competitie.