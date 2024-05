Hockeysters Den Bosch verslaan Kampong in play-offs, mede dankzij twee goals Matla

Het eerste halvefinaleduel om de landstitel tussen de hockeysters van Kampong en Den Bosch is gewonnen door de Brabanders. In Utrecht werd het 3-0. Maandag volgt in Den Bosch de return.

Kampong speelde voor het eerst sinds 2010 weer in de play-offs. Den Bosch won de landstitel 21 keer, maar miste vorig jaar voor het eerst in een kwart eeuw de finale.

Later vandaag volgt de andere eerste halve finale tussen SCHC en regerend kampioen Amsterdam.

Gaatje

Op slag van rust brak Den Bosch de wedstrijd open. De vierde strafcorner voor de Brabanders was raak, doordat Frédérique Matla een gaatje vond in de lage linkerhoek: 1-0.