Europapa van Joost Klein hoog in Europese hitlijsten

Het Eurovisie Songfestival eindigde een week geleden voor Joost Klein in een domper, maar dat heeft allesbehalve een negatief effect op zijn populariteit. In 21 Europese landen staat Kleins Europapa namelijk in de lijst van de 50 meest afgespeelde liedjes op Spotify.

Ook in andere hitlijsten en bij Apple Music doet de Nederlandse inzending voor het songfestival het goed. Klein heeft in Nederland, België en de drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) een nummer 1-hit te pakken op Spotify. In Oostenrijk en Finland staat Europapa op nummer 2. In Zweden, IJsland en Luxemburg staat het nummer in de top 5.

Wereldwijd staat Kleins pan-Europese happy hardcore-hit op nummer 31 van de meest afgespeelde nummers van de week. Dat is een stuk hoger dan de winnaar van het Songfestival, The Code van de Zwitserse artiest Nemo, dat op nummer 44 staat. The Code staat overigens ook hoog in veel Europese lijsten.

In Frankrijk, Hongarije, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ontbreekt Europapa in de hitlijsten van de populairste streamingdienst.

Friesenjung nog steeds grootste hit

In totaal is Europapa inmiddels nu ruim 69 miljoen keer beluisterd op Spotify. Kleins grootste hit tot nu toe, Friesenjung, is met ruim 137 miljoen plays nog altijd zijn best beluisterde liedje.

Op Youtube zijn de videoclip van Europapa en het optreden van Joost Klein in de tweede halve finale van het songfestival samen 42 miljoen keer bekeken. In de reacties op Youtube wordt het lied door meerdere mensen "het meest Eurovisie lied ooit" genoemd en veel mensen steken Klein een hart onder de riem na zijn diskwalificatie.

Nog geen duidelijkheid

Klein werd gediskwalificeerd door songfestivalorganisator EBU, omdat hij na een optreden in Malmö een medewerker van het songfestival zou hebben bedreigd.

Ruim een week na het incident is nog steeds niet duidelijk wat er nou precies gebeurde achter de schermen. Gisteren zei Joost Kleins advocaat tegen Zweedse media dat Klein volgens hem "geen enkel strafbaar feit" heeft gepleegd.

Volgens zijn advocaat werd Klein tegen de afspraak in gefilmd na zijn optreden en heeft hij daar wat van gezegd en daarbij duwde hij de camera van de filmende vrouw weg. De directeur-generaal van de EBU zei vorig weekend dat de betrokken cameravrouw "een ander verhaal" over het incident zou hebben. Het besluit om Klein te diskwalificeren werd volgens de EBU unaniem genomen.

Klein moet volgens zijn advocaat mogelijk begin juni voorkomen in het Zweedse Malmö.