Comenentia met record als derde Nederlandse kogelslingeraar ooit naar Spelen

Kogelslingeraar Denzel Comenentia heeft bij internationale wedstrijden in Los Angeles aan een worp van 79,09 meter een nieuw Nederlands record én een olympisch startbewijs overgehouden. De olympische kwalificatie-eis staat op 78,20 meter.

Comententia is door de bij de Grand Prix-wedstrijd gegooide afstand ook zeker van deelname aan de EK in juni in Rome.

Het nationale record van 76,80 stond sinds 2019 al op naam van de 28-jarige Amsterdammer, die de kogel afgelopen jaar al eens naar 78,01 meter slingerde, maar die afstand destijds niet heeft laten registreren als Nederlands record. Zijn nieuwe record wordt pas officieel als zodanig erkend als Comententia een dopingcontrole laat uitvoeren.

Derde Nederlandse kogelslingeraar

Comenentia, die in de Verenigde Staten traint en woont, was in 2023 ook van de partij op de WK in Boedapest. Daar slaagde hij er niet in zich voor de finale te plaatsen.

Met zijn deelname als kogelslingeraar aan de Olympische Spelen in Parijs treedt Comenentia in de voetsporen van Henk Kamerbeek (1924 en 1928) en Hans Houtzager (1936 en 1948).