Reacties ambassadeplan Jeruzalem: van 'omstreden zet' tot 'rechtzetten vergissing'

Een paar uur na het bekendmaken van het voornemen uit Den Haag kwam de eerste reactie in de Israëlische pers. The Times of Israel noemde het een voornemen "zonder precedent in West-Europese coalitieakkoorden".

De nieuwssite beschreef Geert Wilders, die zich in de coalitieonderhandelingen sterk maakte voor de verhuizing van de ambassade, als een "uitgesproken supporter van Israël". De site haalde een citaat aan uit 2013, toen Wilders Jeruzalem in een toespraak "de enige ware hoofdstad van Israël" noemde.

Maar in Nederland is er kritiek op de beoogde stap. "Ik vind het niet verstandig", zegt Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. "In Nederland is er een grote meerderheid die Israël niet extra wil belonen met deze stap. Het is een signaal van vertrouwen in de omstreden regering van premier Netanyahu. Het is ook een omstreden zet, omdat het ingaat tegen resoluties van de Verenigde Naties."

Bot verwijst naar resolutie 478 van de VN-Veiligheidsraad, uit 1980, die landen met diplomatieke missies in Jeruzalem opriep om ze daar weg te halen. Dat deed de Veiligheidsraad kort nadat de Israëlische Knesset de zogenoemde basiswet goedkeurde waarin Jeruzalem "de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël" werd genoemd.

'Historische vergissing'

Tot 1980 waren er al dertien buitenlandse ambassades gevestigd in Jeruzalem. Ook Nederland had er daar een, als enige Europese land. Alle andere ambassades waren van landen in Latijns-Amerika en de Cariben.