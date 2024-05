Weer tientallen doden door overstromingen Afghanistan

In Afghanistan zijn zeker vijftig mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Het slechte weer trof de westelijke provincie Ghor. Duizenden woningen zijn beschadigd en landbouwgrond is door de water- en modderstromen verwoest, zeggen de regionale autoriteiten.

Een week geleden werd de noordelijke provincie Baghlan getroffen door zware regenval. Meer dan driehonderd mensen kwamen om het leven en duizenden huizen werden verwoest.

De VN maakt zich grote zorgen. Overlevenden in de getroffen provincies zijn vaak alles kwijt: hun huis is weg en op hun land kunnen ze voorlopig niets verbouwen.

Vrachtwagens met hulpgoederen konden afgelopen week een groot deel van Baghlan niet in, omdat de wegen door water, modder en stenen zijn weggeslagen of onbegaanbaar zijn. Hetzelfde probleem speelt nu waarschijnlijk ook in Ghor.

Pariastaat

De VN onderstreept dat Afghanistan kwetsbaar is voor natuurrampen. De organisatie legt daarbij een direct verband met klimaatverandering.

Het land hoeft bovendien niet te rekenen op grootschalige hulp uit het buitenland. Drie jaar geleden kwamen de Taliban weer aan de macht. De terugkeer van de radicale islamitische beweging leidde tot een uittocht van internationale hulporganisaties. Veel landen zetten hun financiële steun aan Afghanistan stop.

Onder de Taliban geldt Afghanistan weer als een pariastaat. Dat komt onder meer door de onderdrukking van vrouwen en meisjes.