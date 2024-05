Bij een ongeluk vanochtend op de Oude Veiling in Maasland zijn zeven mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwoningen is niets bekendgemaakt. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond plaats rond 06.30 uur op een brug in het Zuid-Hollandse dorp. In totaal zijn vijf ambulances ingezet om de gewonden te vervoeren.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, meldt Omroep West.