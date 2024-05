Ibiza-trip PSV maakt veel los, maar competitievervalsing? 'Hier zijn geen regels voor'

Feyenoord deed vorig seizoen hetzelfde als PSV nu. Na het binnenhalen van de landstitel pakte het nog vóór de laatste speelronde het vliegtuig naar Ibiza. Om vervolgens in de laatste wedstrijd voor eigen publiek met 1-0 te verliezen van Vitesse, dat ook al uitgespeeld was.

Volgens Feyenoord-coach Arne Slot zat daar geen verband in. "Want de wedstrijd verliep zoals de 33 daarvoor. We waren vele, vele malen beter dan Vitesse. We kregen kans op kans, maar hij ging er niet in. Dus het resultaat kwam niet overeen met het wedstrijdbeeld."

Competitievervalsing?

Toch is het goed voor te stellen dat een korte vakantie niet de best mogelijke voorbereiding op een wedstrijd is. Ook niet voor PSV. Daar kan Excelsior, dat op doelsaldo net onder de veilige vijftiende plaats van RKC staat, de dupe van worden.

Competitievervalsing? Daar willen ze in Kralingen niets van weten. "Met speculaties kan ik niet zo veel", zegt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. "Het is allemaal gelul in de ruimte. Wij moeten zelf gewoon presteren op bezoek bij Feyenoord."