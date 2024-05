Nieuwe hockeykampioen op komst: welke ploeg heeft beste papieren in play-offs?

Op de hockeyvelden van de Nederlandse topploegen barst de strijd om de landstitel vandaag los. De vier beste teams van de reguliere competitie bij de mannen en de vrouwen gaan in de play-offs met elkaar uitmaken wie kampioen wordt.

Dat er bij de mannen een nieuwe landskampioen komt, is zeker. Pinoké, dat vorig jaar voor het eerst in de clubgeschiedenis de titel veroverde, eindigde als vijfde in de competitie en mist daardoor de play-offs. Bloemendaal, Oranje-Rood, Kampong en Rotterdam gaan strijden om de titel. Wie van hen heeft de beste papieren?

"Bloemendaal is de grootste kanshebber", zegt Jaap Stockmann, oud-international en voormalig beste hockeykeeper ter wereld. "Maar om er een cliché in te gooien: in de play-offs kan alles gebeuren." Daar is Philip Kooke, hockeycommentator bij de NOS, het mee eens. "Alle vier de clubs kunnen kampioen worden."