Bottas wil niets weten van afscheid: 'Geen paniek, bijna zeker dat ik doorga'

Bottas krijgt elk raceweekend dezelfde vraag en ook in Imola is het raak. Hij reageert stoïcijns als een Duitse reporter voorzichtig aftrapt. "Mag ik met de moeilijkste vraag beginnen?"

"Er zijn geen moeilijke vragen meer", pareert Bottas. De Duitser drukt door. "Jouw team heeft Hülkenberg vastgelegd en aast op Sainz. Je lijkt geen eerste keus. Voel je je nog wel gewenst hier?"

"Er is niks nieuws onder de zon", antwoordt Bottas. "We praten nog steeds. Ik denk niet dat het team snel een besluit neemt. Ja, ik probeer uiteraard hier in beeld te blijven. Ik weet waar ik sta en wat ik moet laten zien."

"Als je contract afloopt, kijk je altijd om je heen. Ik weeg alle opties. Je kunt sowieso niet op één paard gokken. We praten met diverse teams, maar ik zie Audi ook zitten. Ze hebben in alle takken van autosport geoogst en zullen ook in de F1 succes boeken."

'Zekerheid en respect'

Bottas oogt zorgeloos. "Er is progressie, maar ik ga niet zomaar tekenen om nog een jaar in de F1 te blijven hangen. Ik wil een langetermijnperspectief, zekerheid en respect. Het moet voor de zomerstop rond zijn, anders is het denk ik te laat. In deze sport bestaat honderd procent zekerheid niet. Dus ik zeg: 99 procent zeker dat ik doorga. Geen paniek."

Helder is dat de prestatiecurve omhoog moet. Sauber deelt met Williams de rode lantaarn en heeft nog nul WK-punten. Dat is binnenkort verleden tijd, verwacht de Fin. "We zijn niet best begonnen. Eigenlijk beschouwen we de Europese races als een herstart van het seizoen. We hebben updates en een nieuwe vloer. Een stapje voorwaarts, maar onze grote winst zit in de bandenwissels."