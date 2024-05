Nog twee campings ontruimd in Limburg vanwege wateroverlast

In navolging van de evacuatie van twee eerdere campings in Limburg heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg besloten nog twee campings te ontruimen. Omdat de piek van het water eerder wordt verwacht, worden twee campings in Meerssen uit voorzorg geëvacueerd. Het gaat om camping 't Geuldal en camping Geul & Bos.

Eerder werd al overgegaan tot evacuatie van de campinggasten van de Gele Anemoon en de Gronselenput. Daar zijn respectievelijk 58 en 128 gasten ondergebracht in een hotel in de buurt. Het hoge water vorm geen gevaar voor dorpen en steden in Zuid-Limburg.

Volgens de veiligheidsregio verplaatst het water zich van Valkenburg naar Meerssen. Verwacht werd dat de piek rond 15.00 uur zou komen, maar die tijd is nu bijgesteld. De piek van het water wordt in Meerssen nu tussen 13.00 en 15.00 uur verwacht.

Een van de geëvacueerde campinggasten zegt tegen een regionale journalist ter plaatse dat ze om 07.00 uur 's ochtends gewekt werden en hun spullen achter moesten laten. "Het is goed georganiseerd allemaal. Het is wat het is", zegt de man. "Ik hoop dat we vanmiddag weer lekker op onze camping zitten met een wijntje erbij."

Hevige regenval

In België ontstond vrijdag veel wateroverlast doordat er in korte tijd veel regen viel. In de grensgemeente Voeren werd de situatie vannacht steeds nijpender. Door het vele water stonden de straten blank en liepen kelders onder. Mensen die niet op tijd hun huizen konden verlaten, werd dringend verzocht het in huis hogerop te zoeken.

De snelweg A2 is weer open nadat deze vannacht en vanochtend deels werd afgesloten vanwege de wateroverlast. Diep in de nacht was de weg bij de grens met België onbegaanbaar geworden vanwege het vele water.

In het begin van de nacht konden auto's het water nog net ontwijken: