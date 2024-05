Deel campinggasten mag weer terug, anderen moeten naar hoger gelegen plek

Nu het waterpeil in Limburg bij Etenaken weer zakt en het verderop in Meersen minder hard stijgt dan verwacht, mogen de gasten van de twee campings die vanochtend vroeg in Etenaken werden geëvacueerd weer terug naar hun plek. Campinggasten van de twee campings in Meerssen wordt geadviseerd een hoger gelegen plek op het kampeerterrein te zoeken.

Vanochtend vroeg werden in Zuid-Limburg vanwege het hoge water de eerste twee campings geëvacueerd. De gasten werden rond 07.00 uur 's ochtends gewekt en opgeroepen te vertrekken. Omdat het water zich sneller verplaatste dan verwacht, werden ook de gasten van de twee campings in Meerssen verzocht te evacueren.

Volgens een van de geëvacueerde campinggasten was de evacuatie goed geregeld. Met bussen werden de kampeerders naar een nabijgelegen hotel gebracht. "Het is goed georganiseerd allemaal. Het is wat het is", zei de man vanochtend. "Ik hoop dat we vanmiddag weer lekker op onze camping zitten met een wijntje erbij." Vooralsnog lijkt het erop dat de man vanmiddag weer op zijn campingplek kan gaan zitten.

Hevige regenval

Het hoge water ontstond nadat in België vrijdag in korte tijd veel regen was gevallen. In de grensgemeente Voeren werd de situatie vannacht steeds nijpender. Door het vele water stonden de straten blank en liepen kelders onder. Mensen die niet op tijd hun huizen konden verlaten, werd dringend verzocht het in huis hogerop te zoeken.

De snelweg A2 is weer open nadat deze vannacht en vanochtend deels werd afgesloten vanwege de wateroverlast. Diep in de nacht was de weg bij de grens met België onbegaanbaar geworden vanwege het vele water.

In het begin van de nacht konden auto's het water nog net ontwijken: