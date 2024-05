Boycots, ontslagvrees: publieke omroep Slowakije meer in nauw na aanslag Fico

Voor Lubos Blaha kunnen de veranderingen niet snel genoeg komen. Het parlementslid van de Smer-partij van Fico geldt als een van de grootste tegenstanders van de publieke omroep. Direct na de aanslag op Fico wees hij de oppositie en de pers als verantwoordelijken aan. "Jullie hebben deze haat verspreid", scandeerde hij.

Op zijn kantoor, met aan de muur een portret van zijn voorbeeld Che Guevara, vertelt de uiterst linkse en pro-Russische nationalist wat er in zijn ogen niet deugt aan de RTVS. "Je hoort alleen maar dezelfde opvattingen, dat Amerika goed is en Rusland slecht. Maar de helft van de bevolking heeft andere opvattingen", zegt Blaha. "Het lijkt op tv wel een totalitair regime met maar één waarheid."

Aarde plat

RTVS-directeur Machaj spreekt met klem tegen dat zijn omroep te gekleurd zou zijn. "Wij vertellen wat er gebeurt op basis van bevestigde informatie. En brengen geen speculaties of halve waarheden, dat is onze taak." Als voorbeeld haalt hij uit naar de initiatiefnemer van de nieuwe mediawet. Die stelde onlangs dat de bewering dat de aarde plat is óók ruimte moet krijgen in de media. "Hij wil dus hoaxes op tv."

Politicus Blaha ziet daar geen probleem in. "Er zijn mensen die daarin geloven en die zouden op tv mogen komen. Bijvoorbeeld in een debat met wetenschappers." Dat zou volgens hem tot "meer gebalanceerde" media leiden. En daarvoor zullen mensen moeten worden ontslagen, verwacht hij. "Maar dat is niet mijn zaak, dat is aan de nieuwe directie."

Voor Lubos Machaj van RTVS is het duidelijk wat het doel van de regering is: controle krijgen over de uitzendingen. "Dat blijkt wel uit de woorden die ze gebruiken."