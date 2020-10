Raceweekend van maar twee dagen? Nederlandse coureurs zijn verdeeld

"Het is goed dat ze dit proberen. Ik juich het toe. Een korter weekeinde is fijn voor de monteurs, want die hebben het echt al zwaar genoeg. Het kan ook meer spektakel opleveren omdat teams minder tijd hebben om hun auto's perfect af te stellen."

Het experiment moet aantonen of een raceweekeinde in de toekomst kan worden ingekort. Gekortwiekte evenementen maken het mogelijk het aantal grand prixs uit te breiden tot 25. Formule 1-eigenaar Liberty wil dat graag omdat het meer winst oplevert. De renstallen zijn huiverig. Ze vrezen voor roofbouw op hun personeel: nog meer reizen, ultralange werkdagen en korte nachten.

"Dat teams twee keer anderhalf uur missen is niet zo'n groot probleem. Er gebeurt zoveel op de fabriek en in vrije trainingen zetten ze vooral puntjes op de i. De auto's zijn als ze op het circuit aankomen al behoorlijk goed in balans door alle simulatieprogramma's. Dat was in mijn tijd heel anders."

"Ze kunnen de proef nu prima doen, omdat iedereen al zoveel races achter elkaar heeft gehad en in een lekkere flow zit. Het maakt voor de rijders niet zoveel uit dat ze op Imola wat minder kilometers kunnen maken. Elke coureur kent na een stuk of zes rondjes de baan toch wel. Ik verwacht niet dat het er veel spannender van wordt. Op de fabriek zitten veel mensen en die werken gewoon door."

"In verre oorden als Singapore en Melbourne is het een ander verhaal. Het opbouwen van stratencircuits en tribunes is ingrijpend. De investering is enorm, dus dan is het raar om na zo'n enorme trip maar twee dagen actie te zien. Sommige evenementen moeten dus blijven zoals ze nu zijn, maar standaard drie dagen voor elke grand prix is niet nodig."

"Ik vraag me af of de entertainmentwaarde van de vrije trainingen opweegt tegen de kosten. Je spaart veel geld uit als de auto's drie uur minder rijden. Motoren blijven langer heel, je hebt minder banden nodig. Ik denk dat het bij veel Europese races prima kan. Van Monaco moet je afblijven en in Zandvoort is ook een markt voor de vrijdag, maar in veel andere landen niet."

"Ik denk wel dat het experiment eenmalig is. Het is niet voor niets al jaren hetzelfde en het is een megadrukke dag. In de eerste training verken je de baan. In de tweede ga je de diepte in: je verbetert de set-up van de auto en simuleert de kwalificatie, maar je focust ook op bandenslijtage en de race-afstelling met volle tanks."

"Zonder vrije trainingen op vrijdag wordt het proppen. Je gaat blind de zaterdag in. Dat is lastig. Dus: hou het lekker bij het oude. Het is ook leuker voor het publiek. De kaarten zijn op vrijdag een stuk goedkoper en je ziet veel actie."

Christijan Albers: 'F1-weekeinde naar de knoppen'

"Deze proef slaat nergens op. De Formule 1 draait om het opzoeken van de limiet en je auto perfect afstellen. Een auto in een windtunnel is heel iets anders dan op het circuit. Dat extreme finetunen is de essentie. Dat ís F1! Daar moet je afblijven. Waarom is het anders nog een competitie?"