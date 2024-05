Wekdienst 18/5: Oekraïense mobilisatiewet in werking • Roparun weer van start

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Oekraïne treedt een omstreden mobilisatiewet in werking. Met de wet wil de regering meer militairen kunnen inzetten in de oorlog tegen Rusland. Ook worden mannen die de dienstplicht ontlopen harder aangepakt.

De estafetteloop Roparun gaat weer van start. Ruim 5000 deelnemers verdeeld over 200 teams doen mee aan de 33ste editie van het evenement, waarmee geld wordt opgehaald om het leven van mensen met kanker te verbeteren. Er is een Franse en Nederlandse route.

In de Giro staat een individuele tijdrit over 31,2 kilometer op het programma van Castiglione delle Stiviere naar Desenzano del Garda. De rit is te volgen via het liveblog op NOS.nl.

De Formule 1-coureurs rijden op het circuit in het Italiaanse Imola de kwalificatie voor de race van zondag. De kwalificatie is te volgen in een liveblog op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

Delen van België en het zuiden van Limburg kampen met zware wateroverlast. In Voeren staan straten blank en zijn kelders ondergelopen. De A2 tussen Eijsden en Wezel in België is ook een tijd afgesloten geweest. Volgens de Vlaamse omroep VRT is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd en is er noodopvang voor mensen die niet naar huis kunnen.

Ander nieuws uit de nacht:

In Rotterdam is een aantal woningen ontruimd geweest vanwege een dreigende situatie. Een man had de gaskraan opengedraaid en schreeuwde uit zijn raam. Na ongeveer anderhalf uur haalde een arrestatieteam de man uit zijn woning.

Roda JC kan promotie naar de eredivisie vergeten. De Limburgers leden in de play-offs een 5-0 nederlaag tegen NAC Breda.

Er zijn beelden opgedoken waarop te zien zou zijn dat rapper en muziekbaas Sean 'Diddy' Combs in 2016 zijn vriendin Cassie Ventura mishandelt. De beelden komen van een bewakingscamera.

En dan nog even dit:

Het was een nieuwsrijke week in Den Haag, met uiteindelijk de ontknoping van de formatie met een hoofdlijnenakkoord. In Rondje Binnenhof lopen Xander van der Wulp, Marleen de Rooy en Gerrie Eickhof demissionair premier Rutte tegen het lijf. En ze hebben een spontane ontmoeting met de informateurs.