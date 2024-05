Festivals worstelen: 'Je moet jezelf in deze markt echt onmisbaar maken'

Directeur Berend Schans van de brancheorganisatie Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) ziet al langer dat festivals het zwaar hebben. Onlangs werd nog 1 miljoen euro uitgetrokken om de Bevrijdingsfestivals van een financiële injectie te voorzien. In Utrecht ging de editie van vorig jaar niet door, ook vanwege financiële problemen.

Of zo'n financiële injectie er vaker komt, is volgens Schans nog maar de vraag, omdat cultuursubsidies in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie op een laag pitje staan.

Beleving

De toekomst lijkt dus onzeker voor de festivalbranche, maar brancheorganisaties verwachten niet dat er helemaal geen festivals meer overblijven.

Volgens Willem Westermann van de VVEM verdwijnen er al jaren festivals, maar komen er ook nieuwe voor in de plaats. Ook blijft het publiek ondanks hogere ticketprijzen gewoon komen, zeker bij de grote festivals.

Wel denken beide brancheverenigingen dat organisaties meer moeten doen om mensen naar hun festival te trekken om het financieel gezond te houden op lange termijn. "Je moet jezelf in deze markt echt onmisbaar maken, door goed na te denken wat je aanbiedt. Het moet tegenwoordig echt een beleving zijn", aldus directeur Schans van de VNPF.

Jasper Scholte, van JMR Event Makers, speelt ook met die gedachte. Hij is druk in gesprek om De Nacht van de Kaap volgend jaar in een andere, uitgeklede vorm terug te laten komen. Daarbij zouden dan alleen de "kroonjuwelen van de Kaap" nog te zien zijn. Hoe dat eruit moet komen te zien en of de organisatie dan wel weer winst gaat maken, kan Scholte niet zeggen.