Geen Chileense finale in Rome, Zverev beëindigt sprookje Tabilo

Een break op 2-2 leek Paul fataal te worden, maar hij brak terug en heerste in de tiebreak. Jarry miste bij 5-3 in de hoogstaande derde set vier matchpoints, werkte twee breakpoints weg en drukte alsnog door.

Na Djokovic en Chatsjanov geen Zverev

De 26-jarige Tabilo, de nummer 32 van de wereldranglijst, veroverde dit jaar in Auckland pas zijn eerste ATP-titel en toonde deze week in Rome uitstekende vorm met overwinningen op Novak Djokovic en Karen Chatsjanov. Niet eerder haalde hij in een masterstoernooi de laatste vier.

In zijn eerste confrontatie met Zverev, de nummer 5 van de wereld, denderde Tabilo in de eerste set binnen 32 minuten naar de winst. Set twee verliep met winst op service van beide spelers evenwichtig, maar in de tiebreak was alle Chileense durf opeens weg. Zverev profiteerde optimaal. had nu beet en liet niet meer los.