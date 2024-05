Cijfers Ajax-coach Van 't Schip: beter dan Steijn, meer punten dan AZ en Twente

Wat zijn Expected Goals?

De statistiek Expected Goals (xG) is ontwikkeld om meer te kunnen zeggen over de kwaliteit van de kansen van een ploeg. Want vaak vertelt het aantal schoten (op doel) niet het hele verhaal over de werkelijke verhoudingen in een wedstrijd.

Elk schot krijgt een eigen Expected Goals-waarde. Een geavanceerd algoritme geeft aan wat de kans is dat zo'n schot erin gaat. Het beste voorbeeld is een penalty: die wordt altijd vanaf dezelfde plek geschoten en gaat er in 79 procent van de gevallen in. Dus is de xG-waarde van een penalty 0,79.