Roadtrip door een swing state: in de stad willen jongeren verandering

Rijd langs route 512 in Northampton County, Pennsylvania, en je ziet de VS in het klein. In veertig kilometer rijd je langs de stad door de rijke voorsteden naar het platteland. Onderweg ontmoet je gekleurde en witte Amerikanen en rijke en arme Democraten en Republikeinen. Vanwege die diversiteit staat Northampton bekend als 'bellweather county': een gebied dat opvallend vaak stemt voor de presidentskandidaat die ook nationaal wint. Zo ging met Obama in 2008 en 2012, en met Trump vier jaar geleden. Media, analisten en opiniepeilers houden de staat dan ook goed in de gaten. In de laatste dagen voor de verkiezingen volgen we route 512. Onderweg spreken we kiezers over hoe zij de afgelopen vier jaar beleefd hebben en hoe dat nu hun stem beïnvloedt. Beginpunt van die tocht is de stad Bethlehem.

Het historische centrum van Bethlehem

Tot de jaren negentig stond Bethlehem bekend als staalstad. De arbeiders van Bethlehem steel produceerden het staal voor de Hooverdam en de Golden Gate Bridge. Wie je ook spreekt op straat: iedereen kent iemand die er nog gewerkt heeft. Maar de tijden zijn veranderd. De economie van Bethlehem draait tegenwoordig vooral rond de ziekenhuizen en universiteiten in de stad. De oude staalmolen is ingericht als cultuurcentrum. 'De stad is diverser geworden' Ook de stad is veranderd, vertelt de 22-jarige Annisa Amatul. "De buurt waar ik opgroeide was vroeger erg conservatief. De afgelopen jaren zijn veel mensen hierheen verhuisd uit grote steden in New York of New Jersey. Daardoor is er meer diversiteit." Anissa is sinds 2019 als activist betrokken bij Black Lives Matter. Onder het presidentschap van Donald Trump ervaren gekleurde mensen meer openlijk racisme, zegt zij:

'Mensen voelen zich tegenwoordig gesteund om racistisch te zijn'

Doordat de stad steeds diverser wordt, wordt er ook steeds progressiever gestemd, zegt Annisa. Maar of Northampton county straks blauw kleurt, durft ze niet te voorspellen. "Er zijn hier nog steeds veel mensen die vasthouden aan gewoontes, gewoon omdat hun grootouders dat ook zo deden." Stille meerderheid Maar traditie is niet de enige reden waarom mensen Republikeins stemmen. Voor de sigarenwinkel in het centrum van de stad zit een groepje mannen van middelbare leeftijd samen te roken. Enkelen van hen stemden vier jaar geleden voor Trump, en zijn dat ook nu van plan. "Ik ben blij met hoe zijn beleid uitpakt", vertelt iemand. "Als mens kan je hem natuurlijk onaardig vinden. Maar ik kijk naar wat hij doet. Met de economie gaat het al vier jaar goed. Dat merk ik ook in mijn eigen baan. Ons buitenlandbeleid is veel beter geworden: we worden niet meer misbruikt door andere landen. Dus ik ben niet ontevreden. Ik ga niet tegen hem stemmen omwille van zijn persoonlijkheid."

Man voor sigarenwinkel

Volgens de mannen wordt het hoe dan ook een spannende race. "Je ziet wel al die bordjes voor Biden. Maar er zijn zoveel mensen die er niet openlijk voor uitkomen dat ze voor Trump stemmen... We weten nog niet niet wat er gaat gebeuren, maar het wordt niet de grote overwinning voor Biden die sommigen voorspellen." Ook activist Annisa denkt dat het in deze regio kantje-boordje wordt. Zelf hoopt ze dat Joe Biden wint. "Niet omdat hij mijn ideale kandidaat is. Ik ben niet voor alles wat Joe Biden of Kamala Harris doen. Maar op een bepaald moment moet je je daarbij neerleggen. We moeten nu vooral Trump wegstemmen."