Beelden opgedoken van Sean 'Diddy' Combs die voormalige vriendin mishandelt

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft beelden verkregen waarop te zien is hoe rapper en muziekbaas Sean 'Diddy' Combs zijn toenmalige vriendin Cassie Ventura mishandelt. De beelden van een bewakingscamera uit 2016 komen overeen met de beschuldigingen uit een inmiddels afgehandelde rechtszaak die Ventura in november had aangespannen.

Volgens Ventura vond het gewelddadige incident plaats in een hotel in Los Angeles. CNN zegt de locatie op basis van foto's van het interieur van het inmiddels gesloten hotel te hebben geverifieerd. In de video is te zien hoe zangeres Ventura een hotelkamer verlaat. Combs rent met een handdoek om zijn middel achter haar aan en pakt haar bij haar nek en gooit haar op de grond. Dan schopt hij haar.

Als Ventura roerloos op de grond ligt, krijgt ze nog een schop van Diddy. Vervolgens sleept hij haar aan haar trui over de grond en loopt weg. Dan is te zien hoe Ventura spullen opraapt en een hoteltelefoon pakt. Daarop komt Combs weer teruggelopen en lijkt hij haar te duwen. Hij gaat vervolgens op een stoel zitten en pakt iets van een tafeltje naast hem en gooit het met kracht richting Ventura.

De zangeres, die tussen 2007 en 2018 een relatie had met Combs, heeft in een federale rechtszaak een schikking getroffen met haar ex. Haar advocaat zegt tegen de nieuwszender dat de video "het verontrustende en roofzuchtige gedrag van Combs" alleen maar verder bevestigt. Het is onbekend hoe CNN aan de beelden is gekomen.

"Woorden kunnen niet de moed en vastberadenheid uitdrukken die mevrouw Ventura heeft getoond door naar voren te treden om dit aan het licht te brengen", aldus de advocaat. CNN heeft ook vertegenwoordigers van Combs en InterContinental Hotels om commentaar gevraagd. De muziekproducer heeft de aantijgingen van Ventura eerder ontkend.

Mensenhandel

Ventura stond onder contract bij het platenlabel van Combs. In de rechtszaak zei ze dat Combs zijn macht en invloed op haar uitoefende tijdens hun professionele en privérelatie. Ze was 19 en Combs 37 toen ze elkaar ontmoetten. Hun zakelijke relatie duurde tot 2019. Er werd in de aanklacht gedetailleerd uit de doeken gedaan hoe Combs fysiek gewelddadig was tegen Ventura en haar dwong om gedurende die tijd verschillende seksuele handelingen met andere mannen te verrichten.

Deze zaak staat niet op zich. Sinds november lopen er vijf andere civiele rechtszaken tegen Diddy waarin hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en andere illegale activiteiten. Hij heeft de beschuldigingen ontkend. In april hebben autoriteiten huizen van Combs in Californië en Florida doorzocht als onderdeel van een federaal onderzoek door een team dat zich bezighoudt met mensenhandel.

Het onderzoek volgt op beschuldigingen van seksueel geweld die naar voren zijn gebracht in de civiele rechtszaken. Via zijn advocaat beet Combs van zich af. "Deze ongekende hinderlaag (...) is niets meer dan een heksenjacht gebaseerd op ongegronde beschuldigingen in civiele rechtszaken", zei hij. "Meneer Combs is onschuldig en zal elke dag blijven vechten om zijn naam te zuiveren."