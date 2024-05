Aanvaller van de man van Democraat Nancy Pelosi krijgt 30 jaar celstraf

De man die twee jaar geleden de partner van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aanviel met een hamer heeft een gevangenisstraf van 30 jaar gekregen.

David DePape brak in oktober 2022 in bij het huis van Paul en Nancy Pelosi in San Francisco. Hij was op zoek naar Pelosi, die op dat moment namens de Democraten de voorzitter was van het Huis van Afgevaardigden was. Hij zou daarbij "waar is Nancy, waar is Nancy?" hebben geroepen.

Naar eigen zeggen wilde hij haar vragen stellen over de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en "haar knieschijven breken" als zij in zijn ogen zou liegen.

Niet thuis

Nancy Pelosi was op dat moment niet thuis, maar haar man Paul wel. De toen 82-jarige echtgenoot werd door DePape met een hamer geslagen en hield er een schedelbasisfractuur aan over en verwondingen aan een arm en hand.

DePape (44) is een Canadees die ruim twintig jaar geleden naar de VS verhuisde. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij gelooft dat media herhaaldelijk verhalen verspreiden over oud-president Donald Trump die niet waar zijn.

In tirades op zijn blog die hij voor zijn arrestatie schreef, herhaalde hij extreemrechtse complottheorieën van de groepering QAnon. Die beweert bijvoorbeeld dat de Amerikaanse regering wordt gerund door een groep duivelaanbiddende pedofielen.

DePape had een lijst met doelwitten waar naast Nancy Pelosi onder anderen Hunter Biden (de zoon van president Joe Biden) en acteur Tom Hanks op stonden. Tijdens de rechtszaak zei DePape dat hij spijt had van zijn aanval op de man van Pelosi. "Ik reageerde omdat mijn plan in het water was gevallen."

Poging tot ontvoering

Vorig jaar november werd hij door een jury al schuldig bevonden aan poging tot ontvoering van Nancy Pelosi en mishandeling van een direct familielid van haar, maar een rechter moest de straf nog vaststellen.

DePape staat op een later moment ook nog terecht vanwege het aanvallen van een persoon met een dodelijk wapen, het mishandelen van een oudere persoon en inbraak. Die rechtszaak begint waarschijnlijk volgende week.