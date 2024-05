Jongeren van de VVD zien 'premier Plasterk' ook niet zitten

Overigens vindt Leijten de benaming van extraparlementair voor het beoogde kabinet enigszins misplaatst. Bij een extraparlementair kabinet stelt de regering inhoudelijke plannen vast, zegt ze. "Hier zijn de fractievoorzitters al met hoofdlijnen gekomen, na maanden onderhandelen en na een oordeel van de verschillende fracties."

Politici afrekenen

"Door het extraparlementair te noemen, lijkt het erop alsof ze willen zeggen dat zij het straks niet zelf gaan doen. Extraparlementair suggereert dat de formerende fracties minder verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze de plannen niet kunnen waarmaken. Kiezers herkennen zich minder in zo'n kabinet. Je wilt wel weten wie je kunt afrekenen op beleid dat is mislukt, of welke partij", zegt de hoogleraar. "We kiezen het parlement en de regering is daarvan een afgeleide." Die link te veel doorknippen, vindt ze niet verstandig.

Officieel is Plasterk nog geen premierskandidaat. En ook het onderzoek naar hem door UMC Amsterdam is formeel gezien geen fraudeonderzoek. Toch heeft de JOVD de bezwaren tegen Plasterk duidelijk kenbaar gemaakt aan de VVD. "We hebben met elkaar de voorwaarden opgesteld voor een goede premier. En dan komt bij ons de naam van demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, naar boven."

Volgende week woensdag is er een Kamerdebat over het hoofdlijnenakkoord, waarna formateur Richard van Zwol op zoek moet naar een premier én een ministersploeg. De nieuwe bewindslieden moeten vervolgens het hoofdlijnenakkoord nog uitwerken tot een regeerprogramma. Leijten denkt dat het heel ingewikkeld gaat worden. "Er is een akkoord, maar wie gaan het uitvoeren?"