Vaessen staat straks als Burnet onder de lat bij Suriname: 'Zorgen dat we WK halen'

RKC Waalwijk moet zondag op bezoek bij kersvers landskampioen PSV de play-offs om degradatie zien te ontlopen. Maar ondanks die uitdagende opdracht zit doelman Etienne Vaessen met zijn hoofd ook al een beetje bij Suriname. Niet als vakantieganger, maar als heuse international.

Want er lonkt voor Vaessen een plaats onder de lat bij het Surinaamse elftal, mede dankzij RKC-trainer Henk Fraser en inspanningsfysioloog Iwan Redan. Zij wisten van het deels Surinaamse bloed dat Vaessen door zijn aderen heeft stromen en die informatie kwam via via terecht bij Brian Tevreden, de directeur voetbalzaken bij de Surinaamse voetbalbond.

"Hij belde of het klopte", vertelt de in Breda geboren Vaessen, die bevestigend antwoordde. "Ik heb daarna ook bondscoach Stanley Menzo gesproken. Ze hebben mij toen overtuigd en ook gezegd dat er nog meer grote spelers aankomen. De trainer hier vindt het ook geweldig dat ik voor zijn land kies."

Opa Burnet

De keuze was ook niet zo heel moeilijk. "Ik denk dat het een heel mooie ervaring is, ook sportief. Het Nederlands elftal ga ik waarschijnlijk niet meer redden, misschien in de toekomst als derde of vierde keeper, als ik bij een grotere club zou zitten. Maar ik hecht er meer waarde aan om waarschijnlijk eerste keeper van Suriname te worden en WK-kwalificatiewedstrijden te kunnen gaan spelen. En de Gold Cup."