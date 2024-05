Schilderij Van Gogh geveild in New York voor ruim 30 miljoen euro

Een schilderij van Vincent van Gogh is op een veiling in New York verkocht voor omgerekend 30,5 miljoen euro. Het gaat om Coin de jardin avec papillons, wat 'tuinhoek met vlinders' betekent, en is vermoedelijk geschilderd in de lente van 1887.

Op het schilderij zijn vlinders te zien die boven een bloembed vliegen in een openbare tuin in Asnières, ten noorden van Parijs, aan de Seine. Van Gogh was in 1886 naar Parijs gekomen en ging een jaar later regelmatig de stad uit om te schilderen.

Het dichtbij gelegen Asnières was voor hem een geliefde bestemming, net als voor dagjesmensen en andere kunstenaars als Claude Monet. Van Gogh wandelde dagelijks vanuit Parijs de 5 kilometer naar het dorp, waar hij tientallen schilderijen zou maken.

Vooraf was het werk geschat op een bedrag tussen ongeveer 25 en 32 miljoen euro. Op een veiling in 2018 werd het niet verkocht toen de minimale prijs van 27,5 miljoen euro te hoog bleek.

Warhol

Het werk van Van Gogh was overigens niet het topstuk op de veiling gisteravond. Dat was Flowers van Andy Warhol uit 1964, dat voor omgerekend ruim 32,5 miljoen euro werd verkocht na een biedingsstrijd van 5 minuten.

A Lawn Being Sprinkled uit 1967 van David Hockney ging voor ruim 26 miljoen euro onder de hamer. Dat werk kwam uit de collectie van de vorig jaar overleden regisseur Norman Lear.