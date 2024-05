Nederlandse triatleten grijpen laatste kans en mogen naar de Spelen

In Mexico toonde de pas 21-jarige Kolkman dat hij uitstekend in vorm is. Hij bleef keurig in het spoor van de Noren en Canadezen en stuurde De Koning als tweede op pad.

De Koning verloor echter de aansluiting bij het zwemmen en het fietsen en ook Murray kon het gat naar de kop niet dichten, waardoor Nederland met een flinke achterstand dreigde buiten de boot te vallen.

Klamer brengt redding

De ervaren Klamer - de enige die er in Tokio ook al bij was - nam het over van haar partner Murray en bracht Nederland alsnog in veilige haven. Tijdens het fietsen achterhaalde ze eerst haar Canadese opponente en liep vervolgens kort voor de finish ook nog de Hongaarse concurrente voorbij. Een kleine minuut achter het oppermachtige Noorwegen eindigde Nederland zo als tweede.

"Toen we vierde en zelfs vijfde lagen, moest ik huilen", vertelde Klamer op 3athlon.nl. "De druk was zó hoog en ik wist niet goed wat ik nog kon doen. We hebben een team met jongere en oudere atleten, maar we hebben laten zien dat we vooral hard kunnen vechten. Ik was echt heel nerveus en was bang dat ik het zou verpesten."