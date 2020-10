Crisisberaad bij KLM over mogelijke afwijzing bezuinigingsplan

Er is grote onrust bij KLM over een mogelijke afwijzing van het bezuinigingsplan dat de luchtvaartmaatschappij heeft ingediend bij het kabinet. Volgens De Telegraaf melden bronnen rond het kabinet dat het plan dreigt te worden afgekeurd, omdat het niet ver genoeg gaat. Bronnen van de NOS bevestigen het verhaal. KLM-topman Elbers voert crisisberaad over de gerezen problemen.

De bezuinigingen zijn een voorwaarde die het kabinet heeft gesteld aan KLM om de 3,4 miljard euro beloofde staatssteun te krijgen. Een deel daarvan heeft het luchtvaartbedrijf al ontvangen, maar voor de resterende steun moet het bezuinigingsplan eerst worden goedgekeurd.

Grote verliezen

Zonder de rest van de overheidssteun ziet het er heel slecht uit voor KLM. Bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij lag de omzet ruim 63 procent lager dan vorig jaar. Het verlies kwam uit op 234 miljoen euro. Dat is weliswaar minder slecht dan in de drie maanden ervoor, toen het bedrijf bijna een half miljard verlies leed, maar het zal met zulke cijfers zeker niet het hoofd boven water kunnen houden.

Ook voor het groep Air France-KLM betekenden de belangrijke zomermaanden een dramatisch kwartaal. De omzet van de luchtvaartgroep was nog steeds 67 procent lager dan vorig jaar. Netto bleef er onder de streep een verlies over van 1,7 miljard euro.