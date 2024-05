Regen leidt tot overlast in Frankrijk, Luxemburg, België en Duitsland

Een regengebied boven Luxemburg en delen van Frankijk, België en Duitsland veroorzaakt flinke wateroverlast. Voor het departement Moselle, in het noordoosten van Frankrijk, is door de Franse meteorologische dienst code rood afgegeven.

In de omliggende regio's geldt code oranje. Op beelden bij Franse media is te zien hoe straten onder water staan. De snelweg A4 van Straatsburg naar Parijs is in Moselle voor een deel dicht. In de regio heeft de brandweer meer dan 2000 meldingen gekregen. De hoeveelheden regen kunnen leiden tot nieuwe neerslagrecords, aldus weerdienst Météo France.

Ook in de aangrenzende Duitse deelstaat Saarland veroorzaakt het noodweer problemen. Huizen zijn ontruimd vanwege overstromingsgevaar. Door de aanhoudende regen zijn veel straten ondergelopen. De Duitse weerdienst heeft de zwaarste weerwaarschuwing afgegeven in het gebied rondom de stad Saarbrücken.

Binnen blijven

De Deutscher Wetterdienst dringt er bij inwoners op aan binnen te blijven en de situatie goed in de gaten te houden. "Verlaat bij dreigende of reeds aanwezige overstromingen onmiddellijk de onderste verdiepingen en zoek hoger gelegen grond op", aldus de weerdienst. "Bereid u voor op stroomuitval. Geef gehoor aan verzoeken van de beschermingsinstanties en informeer zo nodig andere mensen over de risicosituatie."

Ook in delen van België en Luxemburg geldt code oranje. Het KNMI heeft in Nederland voor Limburg voor vanavond code geel afgegeven.