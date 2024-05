Juventus ontslaat coach Allegri vanwege woede-uitbarsting bij bekerfinale

Massimiliano Allegri heeft zijn woede-uitbarsting tijdens en na de Italiaanse bekerfinale moeten bekopen met ontslag. "Zijn gedrag tijdens en na de bekerfinale strookt niet met de waarden van Juventus", luidt een verklaring van de club.

Juventus won de bekerfinale afgelopen woensdag in het Stadio Olimpico in Rome met 1-0 van Atalanta. Al tijdens de wedstrijd had coach Allegri zijn emoties langs de zijlijn niet onder controle en in blessuretijd kreeg hij een rode kaart vanwege commentaar op de arbitrage.

Vervolgens deed de coach woedend zijn jasje uit, smeet het weg, deed zijn stropdas af, trok aan zijn overhemd en weigerde na afloop om felicitaties te ontvangen van Juventus-directeuren Cristiano Giuntoli en Maurizio Scanavino.

'Ik zal je vinden en de oren van je kop scheuren'

Daar kwam bij dat hij daarna naar verluidt journalist Guido Vaciago van de krant Tuttosport aanviel in de catacomben. "Ik weet waar ik je kan vinden. Ik zal je vinden en de oren van je kop scheuren. Ik zal je vinden en je op je gezicht slaan", zei Allegri volgens de journalist.

Met het ontslag komt een einde aan een lange periode van Allegri als coach van de club uit Turijn. Die periode begon in 2014, stopte even in 2019 en begon weer in 2021. Hij pakte vijf keer de Coppa Italia en werd ook vijf keer kampioen, van 2015 tot en met 2019.