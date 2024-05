Pools meisje van 13 tijdens schoolreis bevallen, politie doet onderzoek

Een 13-jarig Pools meisje is deze week tijdens een schoolreisje bevallen, heeft de Poolse politie bekendgemaakt. Omdat seks met een persoon jonger dan 15 jaar in Polen strafbaar is, is de politie een onderzoek gestart.

De jonge moeder ligt op dit moment in een ziekenhuis in de Poolse stad Oswiecim. Haar toestand is stabiel. Haar baby heeft volgens de politie gezondheidscomplicaties en is overgebracht naar een ziekenhuis in Krakau.

Het meisje, afkomstig uit de regio Mazovië, waar ook Warschau onder valt, verbleef met haar klas in een groepsverblijf zo'n 50 kilometer ten westen van Krakau. Het kind voelde zich in de avond slecht en beviel vervolgens in de badkamer. De leraren van het meisje belden de hulpdiensten.

In Polen kunnen mensen van 17 of ouder worden veroordeeld tot celstraffen voor seks met iemand onder de 15 jaar. Er staan straffen op van twee tot twaalf jaar. Als de dader jonger is dan 17 jaar, besluit de jeugdrechtbank over een mogelijke straf.