Sterk herstel Europese economie derde kwartaal • Explosieve stijging aantal rugklachten

Het aantal mensen met rugklachten is de laatste maanden flink toegenomen. Dat zegt de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) na een rondgang onder de leden.

"We bewegen te weinig en we zitten vaak in een verkeerde houding. Lang niet iedereen heeft thuis een plek die ergonomisch is ingericht. Dit kan tot klachten leiden zoals rug-, nek- en hoofdpijn. Naast alle thuiswerkers is er natuurlijk ook de hele grote groep studenten die online les moeten volgen. Dit alles leidt tot een stijging van lichamelijke klachten", zegt NCA-voorzitter Gitte Tønner.

Volgens Tønner proberen chiropractors patiënten effectief en snel te helpen, maar zitten alle praktijken vol.