Ook elders in Europa lopen besmettingen op • GGD: testen kan nu overal binnen 24 uur

Wie zich op corona wil laten testen kan nu in heel Nederland binnen 24 uur bij een GGD terecht, zegt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Het is voor het eerst in maanden dat de GGD's aan de eis voldoen dat mensen zich binnen één dag op het coronavirus kunnen laten testen.

"We zien nog wel dat de wachttijd soms iets hoger kan zijn bij populaire testlocaties, maar gemiddeld zit er per regio nu maximaal 24 uur tussen afspraak en test", zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg. Dat de wachttijd nu korter is dan eerder, komt volgens de koepelorganisaties van GGD's door de uitbreiding van het aantal testlocaties en laboratoria.

Er melden zich volgens Kloppenburg deze week gemiddeld 44.000 mensen per dag voor een test, terwijl er plek is voor minimaal 50.000. De GGD wil het aanbod van tests in de komende maanden verder uitbreiden naar 90.000 per dag.

Kabinet wil 25 sneltestlocaties en zeven extra grote teststraten

GGD: testen kan nu overal binnen 24 uur