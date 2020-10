'Meerdaagse Kamerverkiezingen om corona' • Recordaantal studenten op universiteit

Om de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart coronaproof te laten verlopen zal een deel van de stemlokalen al enkele dagen voor de verkiezingsdag opengaan. Daarnaast krijgen kiezers die om bijvoorbeeld medische redenen niet in staat zijn naar het stemlokaal te komen, de kans per post te stemmen. Dat is volgens de Volkskrant de kern van de brief die minister Kajsa Ollongren begin november naar de Tweede Kamer stuurt.

Het ministerie wil het bericht niet bevestigen, maar stelt alleen dat er "een reeks van maatregelen wordt getroffen om te voorkomen dat het coronavirus de verkiezingen in de war gooit".