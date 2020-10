Bankensteun opgelopen tot 28 miljard • In september goede cijfers voor detailhandel

Dit collegejaar staat een recordaantal studenten ingeschreven bij de Nederlandse universiteiten. Het zijn er 328.000, een stijging van 8 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Universiteiten.

De forse toename is grotendeels het gevolg van de coronacrisis. Daardoor zijn er meer vwo-scholieren geslaagd en ze nemen minder vaak een tussenjaar. Ook is er een grotere instroom van hbo-studenten. In 20 jaar tijd is het aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten bijna verdubbeld.