België gaat over op strenge lockdown • Ook elders in Europa lopen besmettingen op

In België moeten niet-essentiële winkels en vakantieparken sluiten, moeten mensen met contactberoepen hun werkzaamheden staken en wordt de herfstvakantie verlengd. Premier De Croo zegt: "In veel ziekenhuizen is de pijngrens al overschreden. We zien nog altijd geen kentering. Er is maar één antwoord, één keuze, en dat is allemaal achter onze zorgverleners staan. De enige manier daartoe is om maximaal alle fysieke contacten te vermijden."

De Croo kondigde meer maatregelen af; huishoudens mogen nog maar één gast ontvangen, thuiswerken wordt verplicht en bij begrafenissen zijn nog maar vijftien personen welkom. Recepties na begrafenissen zijn verboden. Cafés en restaurants moesten twee weken geleden al dicht. De maatregelen gaan zondag om middernacht in en blijven minstens anderhalve maand van kracht. "Dit zijn de maatregelen van de laatste kans, het ligt in uw handen", zei De Croo.

"Dit gaat ons sociaal leven helemaal stilleggen", zei minister van Volksgezondheid Vandenbroucke. Dat is hard, dat is een lockdown. Maar wel een waar de bedrijven blijven draaien, waar we na 15 november de scholen voorzichtig opnieuw openstellen en waar we vermijden dat we sociaal helemaal geïsoleerd worden."

Ook Belgische horeca dicht, avondklok en beperking sociale contacten

Luik brandhaard van coronabesmettingen in België: 'Dit is een oorlogssituatie'