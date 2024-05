Slot vol trots: 'Kan bevestigen dat ik volgend jaar Liverpool-trainer ben'

De 45-jarige Slot is bezig met zijn afscheidstournee op de club in Rotterdam. "Ik was vandaag ook iets later bij de persconferentie omdat ik van sommige mensen even persoonlijk afscheid wilde nemen. Iets langer dan alleen even een hand schudden."

"Je merkt dan dat sommige mensen het oprecht jammer vinden dat je weggaat. Mensen kunnen dat zeggen, maar je kunt ook merken of iemand het oprecht meent. En dat doet wel veel met mij."

Beter afscheid dan bij AZ

Of Slot zondag gaat huilen bij zijn afscheidswedstrijd, dat weet hij nog niet. "Ik kan je namelijk niet vertellen hoe ik zou reageren, maar normaal gesproken ben ik er rustig onder. Normaal huil ik niet, ik kan niet voorspellen of dat nu wel gebeurt."

De trainer is er in ieder geval blij mee dat hij op een positieve manier de deur achter zich dicht kan trekken in Rotterdam. In tegenstelling tot bij zijn vorige werkgever AZ, waar hij minder prettig wegging richting Feyenoord. Omdat hij in het geheim met de Rotterdammers had gesproken, moest hij per direct weg uit Alkmaar.

"Dat heeft toen veel impact op mij gehad. Het was voor mij dan ook heel belangrijk om deze club niet op dezelfde manier te moeten verlaten. Al kon dat ook niet echt."