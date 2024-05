Het Vaticaan wil meer grip op de wildgroei aan wonderen

Volgens de oude richtlijnen uit 1978 was het de taak van de lokale bisschoppen om de verschijningen wel of niet te erkennen. Ze moesten daarbij heel geduldig en langzaam te werk gaan Bij het onderzoek werd gekeken naar de psychische gesteldheid van de persoon aan wie Maria zou zijn verschenen, of de boodschappen wel overeenkomstig de leer zijn en of er bijvoorbeeld geen commercieel gewin in het spel was.

Amsterdamse verschijningen

Meestal hield het Vaticaan zich afzijdig. Volksdevotie is belangrijk en kan leiden tot een religieuze opleving en mogelijk ook priesterroepingen. Van alle Mariaverschijningen in de afgelopen eeuwen zijn er tot nu toe minder dan twintig door het Vaticaan erkend. Lourdes en Fátima wel, maar Medjugorje weer niet. Dat onderzoek loopt, maar wordt niet afgerond, want ook paus Franciscus ziet in dat je niet zomaar een miljoen mensen hun verering kunt ontnemen.

Soms grijpt het Vaticaan wel krachtig in. Bijvoorbeeld bij de vermeende Mariaverschijningen aan de Amsterdamse Ida Peerdeman. Zij zou Maria in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw meer dan vijftig keer hebben gezien. Maria noemde zich hierbij volgens Peerdeman Vrouwe van Alle Volkeren. Verschillende Nederlandse bisschoppen hebben de verering actief gesteund.

Maar in 1974 gaf het Vaticaan te kennen dat niet bewezen was dat er iets bovennatuurlijks had plaatsgevonden. Een bepaling die in 2020 nog eens is bevestigd, tot ongenoegen van alle mensen die de verering voor de Vrouwe van Alle Volkeren tot op de dag van vandaag blijven voortzetten. De chaotische gang van zaken rond deze vermeende verschijningen lijkt bijgedragen te hebben aan de nieuwe normen van vandaag.