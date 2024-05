En dat is drie; Milan sprint opnieuw naar ritwinst in Giro d'Italia

Jonathan Milan heeft de dertiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Lidl-Trek boekt daarmee zijn derde ritzege in de editie van 2024.

Stanisław Aniołkowski wordt tweede, voor Phil Bauhaus en Tim van Dijke, die namens Visma - Lease a Bike vierde wordt.

De dertiende etappe was een volledig vlakke rit van Riccione naar Cento, over 179 kilometer in de regio Emilia-Romagna, waar dit weekend ook de Formule 1 op het circuit in Imola wordt gereden. Het leek de perfecte rit voor klassementsmannen om zich in te houden richting het weekend, waarin er een tijdrit en een bergetappe op het programma staan.

Toch gooide zijwind alles voor korte tijd op zijn hoop: er kwamen waaiers met nog ruim 50 kilometer te gaan.