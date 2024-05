Topgolfer Scheffler opgepakt na roekeloos rijden en aanvallen agent

Topgolfer Scottie Scheffler is voor aanvang van de tweede ronde van het PGA Championship gearresteerd. De 27-jarige Amerikaan, die onlangs voor de tweede keer de Masters won, wordt onder meer aangeklaagd voor roekeloos rijden en het aanvallen van een agent.

De arrestatie vond plaats in de chaos die ontstaan was na een ongeval vlak voor de ingang van de Valhalla Golf Club in Louisville. Scheffler, die niets te maken had met het ongeluk, werd door een agent gemaand te stoppen, maar reed toch nog iets door.

Hij werd daarna uit zijn auto gehaald, in de boeien geslagen en afgevoerd naar het politiebureau. Scheffler is inmiddels weer op vrije voeten en lijkt alsnog mee te gaan doen aan de tweede ronde.

Na de eerste ronde, die hij opende met een weergaloze eagle, staat Scheffler twaalfde op vijf slagen van koploper en landgenoot Xander Schauffele.