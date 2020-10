Wekdienst 30/10: Kort geding afsteekverbod Rotterdam • Kwartaalcijfers Air France-KLM

Vandaag is er veel bewolking en wat regen of motregen, vooral in het noorden. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 14 à 15 graden.

Goedemorgen! Vandaag dient het kort geding over het algehele verbod op het afsteken van vuurwerk in Rotterdam. Ook komt Air France-KLM met kwartaalcijfers.

Inwoners van Nieuw-Zeeland hebben in een bindend referendum ingestemd met legalisering van euthanasie. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat er een twee derde meerderheid is voor de nieuwe euthanasiewet. Daarmee wordt hulp bij sterven mogelijk voor mensen die ondraaglijk lijden en voor terminale mensen die naar verwachting minder dan een half jaar te leven hebben. Premier Ardern en de leider van de oppositie zijn ook voorstander.

En dan nog even dit:

Maradona, de voormalige topvoetballer uit Argentinië wordt vandaag 60 jaar. Door velen wordt hij beschouwd als de beste aller tijden. Hoe Maradona het viert is onduidelijk, want een paar dagen geleden moest hij in quarantaine in afwachting van een coronatest. Eerder deze maand heeft hij ook al een test gedaan, die was toen negatief.