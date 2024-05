Makelaars en hypotheekadviseurs opgepakt in onderzoek naar hypotheekfraude

De recherche heeft in een onderzoek naar hypotheekfraude in de regio Amsterdam tien mensen opgepakt die werken in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseur. Het gaat om mensen tussen de 23 tot en met 45 jaar oud. Behalve van hypotheekfraude worden ze ook verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte.

De hoofdverdachte hield zich volgens de politie bezig met grootschalige hypotheekfraude. Daarbij werden vervalste inkomensgegevens, naar boven gecorrigeerde jaarcijfers en fictieve dienstverbanden gebruikt. Veel van zijn klanten zijn arbeidsmigranten.

In het onderzoek doorzocht de politie ook negen panden in Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Zaandam. Het gaat om een makelaarskantoor, hypotheekadvieskantoren en administratiekantoren. Ook doorzocht de politie zeven kluizen. Daarin zaten verschillende dure spullen, zoals horloges, sieraden en contant geld.