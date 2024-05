Tieners missen eindexamen vanwege reanimatie man (82) in Papendrecht

Twee tieners hebben gisteren in Papendrecht hun eindexamen gemist omdat ze onderweg naar school hielpen met de reanimatie van een man. De jongen (15) en het meisje (16) mogen het examen Nederlands volgende maand alsnog maken, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

De 15-jarige Manuel uit Papendrecht zag gistermiddag vlak voor de start van zijn examen een man bewusteloos op straat liggen. Hij had geen telefoon bij zich om 112 te bellen omdat telefoons verboden zijn tijdens het eindexamen.

Hij zag schoolgenoot Araceli op de fiets en riep haar. Zij had wel een telefoon bij zich. Samen belden ze het alarmnummer en kort daarna kregen burgerhulpverleners die in de buurt wonen een bericht dat er een reanimatie nodig was.

Het leidde ertoe dat een medewerker van een dokterspraktijk kwam helpen. Manuel en Araceli boden ook hulp, onder meer door hun jas onder het hoofd van de man te leggen.

School belt moeder

Ondertussen kreeg de moeder van de 15-jarige jongen een telefoontje van school: waarom is uw zoon niet aanwezig bij het examen? Ze vertelde de school dat hij er allang had moeten zijn, terwijl ze ondertussen sirenes buiten hoorde. In een 112-melding op internet las ze dat er sprake was van een 'medisch ongeval' bij haar in de buurt.

"Als een kip zonder kop ben ik op de route van Manuel gaan fietsen. Ik zie zijn fiets staan, maar hem niet en iemand anders zie ik op de grond liggen. Stond Manuel met de politie te praten, mijn hart zat in mijn keel", schrijft zijn moeder op Facebook.

De 82-jarige man is na een succesvolle reanimatie met een hartslag naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. Beide tieners waren erg onder de indruk van de situatie en hebben nazorg gekregen van de politie en de school.

Te laat

Het examen was echter al lang en breed begonnen en de school maakt geen uitzonderingen voor laatkomers. "Als je meer dan een half uur te laat bent, mag je helaas niet meer deelnemen", vertelt een woordvoerder van middelbare school CSG De Lage Waard. "Maar ze mogen het examen halverwege juni inhalen en dat examen telt dan gewoon als hun eerste kans."

De vader van de jongen is zeker niet boos dat zijn zoon het examen gemist heeft. "We zijn trots op Manuel. Mensenlevens gaan voor examens, altijd."