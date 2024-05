Verstappen worstelt in zoektocht naar balans in eerste training Imola, Leclerc snelste

Charles Leclerc heeft de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Op het circuit in Imola eindigde Max Verstappen de eerste oefensessie als vijfde.

Verstappen had het lastig om een goede balans te vinden. In de slotfase deed de drievoudig wereldkampioen twee pogingen tot een snelle ronde.

Hij was tweemaal bezig aan een verbetering, maar bij het aanremmen van de langzame bocht 14 verloor hij in zijn eerste poging bijna de controle over zijn bolide. Verstappen ving zijn Red Bull op, maar schoot wel rechtdoor waarna hij zijn ronde afbrak.

In zijn tweede snelle ronde schoot Verstappen zelfs het grind in.

Rode vlag

Na twintig minuten kwam de sessie stil te liggen toen Alexander Albon zijn auto met technische problemen moest parkeren. De code rood duurde zo'n vijf minuten.

Rijders kregen tijdens de training te maken met meer grindbakken dan tijdens de vorige editie. Uitloopzones zijn ingekort en de grindbakken zijn in sommige bochten naar voren getrokken. Er is dit jaar dus minder ruimte voor foutjes en overtredingen van tracklimits zullen een kleinere rol spelen. Onder meer Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda maakten uitstapjes.

De race in Italië staat in het teken van de eerste grote golf upgrades. Veel teams hebben nieuw materiaal meegenomen naar het circuit, waar de eerste Europese Formule 1-race van het seizoen gereden wordt.