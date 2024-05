Van Aert maakt na twee maanden blessureleed rentree in de Ronde van Noorwegen

Wout van Aert maakt na twee maanden blessureleed zijn rentree in het wielerpeloton tijdens de Ronde van Noorwegen, die van 23 tot en met 26 mei wordt verreden. De Belgische renner van de Nederlandse wielerformatie Visma-Lease a Bike kwam in maart hard ten val, waarbij hij zijn sleutelbeen, borstbeen en zeven ribben brak.

Door die zware valpartij in Dwars door Vlaanderen moest Van Aert het hele voorjaar aan zich voorbij laten gaan, inclusief alle grote klassiekers. Ook de Giro d'Italia, die al bijna twee weken bezig is, kwam voor hem te vroeg.

Sinds een maand zit de Belg weer op de fiets. Zijn herstel verloopt dusdanig, dat hij volgende week in Noorwegen aan de start zal staan van de vierdaagse koers, die vorig jaar werd gewonnen door de Brit Ben Tulett.

Olympische Spelen

Na Noorwegen staan de Belgische kampioenschappen tijdrijden en op de weg op het programma (20 en 23 juni). Een week later begint in Florence de Tour de France, waar zijn ploeg Visma-Lease a Bike hem ook zou kunnen inzetten. Van Aert was niet opgenomen in de voorlopige Tourselectie van de Nederlandse ploeg, omdat hij de Giro zou rijden.

In augustus staan in Parijs vervolgens de olympische wegrit én tijdrit op het programma, waarin Van Aert ook hoge ogen hoopt te gooien.