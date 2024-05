KNVB teleurgesteld over mislopen organisatie WK: 'Alsof we finale hebben verloren'

'Zulke grote stadions hebben wij niet'

Demissionair minister Helder van Sport noemde vanochtend de teleurstelling over het mislopen van het WK "enorm groot". Volgens haar heeft de KNVB hard gewerkt om het WK naar Nederland te halen en Helder zei dat ze er zelf ook veel aan heeft gedaan: "Dit zou voor het vrouwenvoetbal in zijn algemeenheid, maar zeker in Europa en in Nederland echt heel goed zijn geweest."

Ze denkt dat het belangrijkste argument om het WK aan Brazilië toe te wijzen in de grootte van de stadions was: "Dat heeft natuurlijk te maken met de opbrengsten van het WK en de hoeveelheid toeschouwers die binnen kunnen komen. Zulke grote stadions als in Rio de Janeiro hebben wij gewoon niet."

Helder noemde de nadruk op duurzaamheid en vervoer die Nederland, België en Duitsland in hun bid legden een heel mooi element: "In de voorbereiding merkte je dat veel landen en ook de FIFA daar eerder niet over hadden nagedacht. Ik denk dat we dat wel op de kaart hebben gezet. Daar kregen we veel positieve reacties op, maar dat heeft helaas niet geleid tot een meerderheid van stemmen."